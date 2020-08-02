В аэропорту Пулково отменили вылет 34 рейсов

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:21:38+03:00

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В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково массово отменяют вылеты самолетов. 2 августа по неизвестным причинам были сняты 34 рейса, среди которых были российские и зарубежные перелеты.

- Вылеты в Керкиру, Москву, Омск, Анаталью, Даламан, Родос, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Минск, Бургас, Наманган, Ригу, Подгорицу, Тегеран, Джербу, Цюрих и другие направления, - сообщается на онлайн-табло Пулково.

Большая часть отмененных рейсов должны были лететь заграницу.

- Сегодня, 2 августа, аэропорт Пулково работает в штатном режиме и планирует обслужить более 160 рейсов на вылет, - объяснили ситуацию в пресс-службе Пулково. - При этом порядка 30 рейсов, действительно, отменены по решению авиакомпаний. Отмены произошли заблаговременно в связи с оптимизацией расписания полетов в период пандемии. Пассажиры заранее проинформированы об этом и, в случае необходимости, пересажены на другие рейсы. Жалоб от пассажиров по этому поводу в адрес аэропорта Пулково не поступало.

В Пулково также сообщили, что им удалось восстановить весь поток региональных перевозок. А 2 августа из аэропорта вылетит первый международный рейс в Стамбул после снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU