Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти
Мужчину ищет полиция
Мужчину ищет полицияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают пациента психиатрической больницы. 34-летний мужчина находился в учреждении как недееспособный, у него диагноз - шизофрения. Медики заметили его пропажу 1 августа.
- С сообщением в полицию обратился главный врач, - пояснил "КП-Петербург" источник.
На вид мужчине 35 лет, рост 175 сантиметров. Пациент побрит налысо, на голове у него красуется татуировка в виде бабочки.
Сбежавший был одет в зелено-желтую майку, синие трусы и домашние тапочки.
Документов и телефона у него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU