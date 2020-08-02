Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:56:04+03:00

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В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают пациента психиатрической больницы. 34-летний мужчина находился в учреждении как недееспособный, у него диагноз - шизофрения. Медики заметили его пропажу 1 августа.

- С сообщением в полицию обратился главный врач, - пояснил "КП-Петербург" источник.

На вид мужчине 35 лет, рост 175 сантиметров. Пациент побрит налысо, на голове у него красуется татуировка в виде бабочки.

Сбежавший был одет в зелено-желтую майку, синие трусы и домашние тапочки.

Документов и телефона у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU