На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура
Очевидцы сообщают о пострадавших
Горят два автомобиля Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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На трассе "Кола" горят сразу два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы, которые стоят в пробке из-за аварии. В ДТП столкнулись легковушка Рено и фура.
- Страшная авария на Мурманском шоссе перед Синявино, - сообщают очевидцы. - Горит "Рено" и рефрижератор. Тягач успел отцепиться.
По словам очевидцев, водителя легковушки успели вытащить из машины.
- Ехали мимо, - делятся свидетели произошедшего. - Так страшно. Говорят женщину в тяжелом забрали.
О жертвах в аварии не сообщается.
На трассе "Кола" горят легковушка и фура .
ИСТОЧНИК KP.RU