На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:28:12+03:00

Горят два автомобиля Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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На трассе "Кола" горят сразу два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы, которые стоят в пробке из-за аварии. В ДТП столкнулись легковушка Рено и фура.

- Страшная авария на Мурманском шоссе перед Синявино, - сообщают очевидцы. - Горит "Рено" и рефрижератор. Тягач успел отцепиться.

По словам очевидцев, водителя легковушки успели вытащить из машины.

- Ехали мимо, - делятся свидетели произошедшего. - Так страшно. Говорят женщину в тяжелом забрали.

О жертвах в аварии не сообщается.

На трассе "Кола" горят легковушка и фура .

ИСТОЧНИК KP.RU