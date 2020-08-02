2020-08-02T14:28:12+03:00
Происшествия

На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура

Очевидцы сообщают о пострадавших
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Горят два автомобиля Фото: ДТП и ЧП ПетербургаГорят два автомобиля Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

На трассе "Кола" горят сразу два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы, которые стоят в пробке из-за аварии. В ДТП столкнулись легковушка Рено и фура.

- Страшная авария на Мурманском шоссе перед Синявино, - сообщают очевидцы. - Горит "Рено" и рефрижератор. Тягач успел отцепиться.

По словам очевидцев, водителя легковушки успели вытащить из машины.

- Ехали мимо, - делятся свидетели произошедшего. - Так страшно. Говорят женщину в тяжелом забрали.

О жертвах в аварии не сообщается.

На трассе "Кола" горят легковушка и фура .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое лосей выскочили на трассу перед машиной с детьми в Санкт-Петербурге
На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура
Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти
В аэропорту Пулково отменили вылет 34 рейсов
После аварии на «Скандинавии», в которой погиб один ребенок и еще трое пострадали, возбудили дело
В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года составило 39 человек
За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек
Угнавшего каршеринг через чужую учетную запись мужчину задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе
500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли на Пулковском шоссе
Детские площадки подарил Санкт-Петербург Ленинградской области в честь Дня рождения
Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области