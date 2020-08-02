Двое лосей выскочили на трассу перед машиной с детьми в Санкт-Петербурге

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:37:35+03:00

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Жителей Санкт-Петербурга умилило видео, которое снял один водителей, ехавший ночью на Горском шоссе. Отец с двумя детьми и другом знали, что на этом участке бегают дикие животные, поэтому заранее сбросили скорость.

- Там лиса бегает, а тут лоси перебегают, - рассказывал водитель детям, когда прямо перед ними показалось животное. - Я медленно еду, я обычно 150 километров в час, а сейчас нет. Вот он красавчик! Лось, смотрите! Вот еще один, смотрите!

Дети встретили лосей дружным "Вау!".

- В этом месте по ночам между Новоселками и складами Daewoon частенько они выбегают к дороге, будьте внимательны, сбрасывайте скорость, тем более, что этот участок не освещен, - написал автор видео в группе ДТП и ЧП Петербурга.

После того, как лоси перешли дорогу, водитель продолжил движение по трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU