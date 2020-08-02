На трассе в Санкт-Петербурге загорелся второй за день Reno
ЧП произошло на Московском шоссе
Рено горит на Московском шоссе Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД зафиксировали второе за день ДТП с возгоранием "Рено". Первая авария произошла на трассе "Кола". Там "Рено" столкнулся с фурой, обе машины после аварии воспламенились. Теперь же очевидцы сообщают о возгорании на Московском шоссе.
- На Московском шоссе Ям Ижоры горит Рено Меган, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга".
Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.
О пострадавших в ДТП пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU