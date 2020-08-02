2020-08-02T16:58:10+03:00
Общество

Жителей Санкт-Петербурга в начале недели ждут дожди и похолодание

Температура воздуха упадет до 14 градусолв
Роман ЛЯЛИН
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Жителей города ожидают дождиЖителей города ожидают дождиФото: Олег ЗОЛОТО
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Погода в Санкт-Петербурга в начале следующей недели сильно испортится. Об этом сообщают синоптики Северо-Западного УГМС. По их данным, горожан ждут дожди и похолодание.

- 3 августа в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, днем с прояснением, - поясняют синоптики. - Ночью дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 градусов.

Во вторник, 4 августа, будет пасмурная погода и небольшой дождь. Воздух ночью прогреется до 14 градусов, днем - до 20 градусов выше нуля.

В среду, 5 августа, горожан также ожидают затянутое облаками небо и дожди.

- Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, - передают синоптики. - Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +19...+21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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