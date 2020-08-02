Из Санкт-Петербурга улетел первый после самоизоляции рейс в Стамбул
Из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге улетели первые туристы в Турцию. Впервые со времен самоизоляции во время пандемии коронавируса самолет отправился в Стамбул. Горожане полетели на курорт "Турецкими аваиалиниями".
- Рейс вылетел по расписанию, - говорится на онлайн-табло Пулково.
Ранее правительство разрешило полеты из России в Великоббританию, Турцию и Танзанию. Эти страны готовы принять наших туристов.
- Это первый рейс в Стамбул, аэропорт работает в обычном режиме, внутренний пассжиропоток, тем временем, восстановлен полностью, - сообщили в Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU