В Санкт-Петербурге на стройплощадке нашли останки бойца Красной армии
В Санкт-Петербурге в Пушкинском во время стройки на площадке нашли человеческие останки. Предположительно, обнаруженный скелет принадлежит бойцу Красной армии. Чтобы это подтвердить, на место происшествия приехали силовики и эксперты.
- При проведении строительных работ в районе немецкого опорника "Аппендицит" обнаружены останки бойца РККА, - сообщил поисковик Андрей Пименов. - После обнаружения на стойплощадку приглашены представители УВД по Пушкинскому району и сотрудники Следственного отдела СК РФ. В присутствии эксперта, останки были извлечены из грунта, и отправлены в морг.
Эксперты проведут судмедэкспертизу, что установить давность и причину смерти. После этого останки планируется захоронить на воинском мемориале "Высота".
ИСТОЧНИК KP.RU