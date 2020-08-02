В Санкт-Петербурге на стройплощадке нашли останки бойца Красной армии

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:51:48+03:00

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В Санкт-Петербурге в Пушкинском во время стройки на площадке нашли человеческие останки. Предположительно, обнаруженный скелет принадлежит бойцу Красной армии. Чтобы это подтвердить, на место происшествия приехали силовики и эксперты.

- При проведении строительных работ в районе немецкого опорника "Аппендицит" обнаружены останки бойца РККА, - сообщил поисковик Андрей Пименов. - После обнаружения на стойплощадку приглашены представители УВД по Пушкинскому району и сотрудники Следственного отдела СК РФ. В присутствии эксперта, останки были извлечены из грунта, и отправлены в морг.

Эксперты проведут судмедэкспертизу, что установить давность и причину смерти. После этого останки планируется захоронить на воинском мемориале "Высота".

ИСТОЧНИК KP.RU