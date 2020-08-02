В Ленобласти водитель легковушки погиб, протаранив фуру
Личность погибшего устанавливают сотрудник полиции
ГИБДД проводит проверкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Авария произошла в Лужском районе Ленинградской области на 90 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков". Водитель иномарки Митсубиси АSX вылетел на встречку и на полной скорости столкнулся с фурой "Скания Р440".
- В результате ДТП неустановленный водитель легковушки погиб на месте происшествия, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.
Сотрудники полиции выясняют, кто именно был за рулем легкового автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU