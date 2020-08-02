В Ленобласти водитель легковушки погиб, протаранив фуру

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:53:32+03:00

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Авария произошла в Лужском районе Ленинградской области на 90 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков". Водитель иномарки Митсубиси АSX вылетел на встречку и на полной скорости столкнулся с фурой "Скания Р440".

- В результате ДТП неустановленный водитель легковушки погиб на месте происшествия, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Сотрудники полиции выясняют, кто именно был за рулем легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU