2020-08-02T19:53:32+03:00
Происшествия

В Ленобласти водитель легковушки погиб, протаранив фуру

Личность погибшего устанавливают сотрудник полиции
Роман ЛЯЛИН
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ГИБДД проводит проверкуГИБДД проводит проверкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Авария произошла в Лужском районе Ленинградской области на 90 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков". Водитель иномарки Митсубиси АSX вылетел на встречку и на полной скорости столкнулся с фурой "Скания Р440".

- В результате ДТП неустановленный водитель легковушки погиб на месте происшествия, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Сотрудники полиции выясняют, кто именно был за рулем легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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