В Гатчине неизвестные выбросили на тротуар голову животного

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:00:23+03:00

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В Гатчине прохожие нашли на тротуаре голову животного, брошенную на газон в мешке посреди оживленной улицы. По словам очевидцев, она принадлежала собаке или барану. Нашедшие останки очевидцы сильно напуганы.

- В Гатчине у тротуара, где дети ходят каждые 5-10 минут, в пакете лежит голова, - сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга. - Очевидец не знает, чья это голова. Не было времени рассматривать. Люди что с вами? Убили животное, или сбили, не донесли в мусорку голову?

Сообщили ли о случившемся очевидцы в правоохранительные органы, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU