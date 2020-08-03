2020-08-03T08:09:58+03:00
Общество

Дождливо и тепло: погода на 3 августа в Санкт-Петербурге

В понедельник в городе будет пасмурно
Петр КИБЕР
Поделиться:
3 августа в Петербурге будет пасмурно.3 августа в Петербурге будет пасмурно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Теплая и пасмурная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 3 августа. Весь день, если верить синоптикам, будут идти кратковременные дожди, но иногда сквозь тучи станет проглядывать солнце.

- В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня температура составит +21...+23 градуса. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, с утра в городе довольно прохладно. По состоянию на 8:00, термометры застыли на отметке в +15,6 градусов. А пасмурная погода и прохладный ветер заставляют деваться теплее.

Не сильно изменится погода и во вторник. Синоптики также обещают дожди в течение суток, переменную облачность и до +22 градусов тепла. В среду уже можно ожидать солнца, но без осадков также не обойдется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти мигрант пытался изнасиловать пенсионерку
Мужчина выстрелил в соседа по даче во время ссоры в Сосновом Бору
Больше девяти тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Петербургский завод Nissan начинает работать с 3 августа после летнего простоя
Килограмм перловки украли с почты в Ленобласти
Андрей Аршавин стал директором
Матч «Зенита» поставил рекорд по просмотрам в женском чемпионате России
40 рейсов отменены в Пулково 3 августа
Дождливо и тепло: погода на 3 августа в Санкт-Петербурге
В Гатчине неизвестные выбросили на тротуар голову животного
В Ленобласти водитель легковушки погиб, протаранив фуру
В Санкт-Петербурге на стройплощадке нашли останки бойца Красной армии
Из Санкт-Петербурга улетел первый после самоизоляции рейс в Стамбул
Жителей Санкт-Петербурга в начале недели ждут дожди и похолодание
На трассе в Санкт-Петербурге загорелся второй за день "Рено"
Двое лосей выскочили на трассу перед машиной с детьми в Санкт-Петербурге
На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура
Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти
В аэропорту Пулково отменили вылет 34 рейсов
После аварии на «Скандинавии», в которой погиб один ребенок и еще трое пострадали, возбудили дело
В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года составило 39 человек
За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек
Угнавшего каршеринг через чужую учетную запись мужчину задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе
500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли на Пулковском шоссе
Детские площадки подарил Санкт-Петербург Ленинградской области в честь Дня рождения
Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области