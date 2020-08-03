Дождливо и тепло: погода на 3 августа в Санкт-Петербурге

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:09:58+03:00

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Теплая и пасмурная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 3 августа. Весь день, если верить синоптикам, будут идти кратковременные дожди, но иногда сквозь тучи станет проглядывать солнце.

- В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня температура составит +21...+23 градуса. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, с утра в городе довольно прохладно. По состоянию на 8:00, термометры застыли на отметке в +15,6 градусов. А пасмурная погода и прохладный ветер заставляют деваться теплее.

Не сильно изменится погода и во вторник. Синоптики также обещают дожди в течение суток, переменную облачность и до +22 градусов тепла. В среду уже можно ожидать солнца, но без осадков также не обойдется.

ИСТОЧНИК KP.RU