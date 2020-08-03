2020-08-03T08:52:51+03:00
Спорт

Матч «Зенита» поставил рекорд по просмотрам в женском чемпионате России

В первой в истории клуба игре, петербурженки встречались с московским ЦСКА
Петр КИБЕР
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Игра женского "Зенита" собрала рекордные просмотры в интернете.Игра женского "Зенита" собрала рекордные просмотры в интернете.Фото: Олег ЗОЛОТО
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1 августа состоялась первая в истории российского футбола игра петербургского «Зенита». Женского. Команда, созданная только зимой, не только достойно сыграла против чемпиона Женской футбольной лиги московского ЦСКА, но успела установить первый рекорд.

- Матч футболисток «Зенита» поставил рекорд по просмотрам в играх женских команд в России — одновременно трансляцию смотрели более пяти тысяч зрителей. Это лучший показатель среди женских команд в стране, - сообщает клубная пресс-служба.

Что касается самого матча, то, несмотря на грозный статус соперниц, петербурженки, игравшие к тому же в гостях, не стушевались и уже на второй минуте матча повели в счете. Гол ан свой счет записала Елена Шестернева.

На 20-й минуте опытные футболистки ЦСКА смогли восстановить равновесие, а решающий кол армейская команда забила на добавленной ко второму тайму минуте и лишь с пенальти - 2:1 и «Зенит» уступает в гостях.

Напомним, что в Женской лиге играют восемь команд. Следующая игра состоится 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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