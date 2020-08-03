Килограмм перловки украли с почты в Ленобласти

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:50:30+03:00

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Полицейские Волосовского района Ленобласти ищут взломщика, который ночью влез в отделение «Почты России» в деревне Курковицы и украл оттуда...килограмм перловки. Более ничего ценного с почты не пропало.

- 2 августа в 07:50 поступило сообщение о том, что неизвестный преступник, путем отжатия окна стеклопакета проник в помещение дома культуры «Калитино» (дер. Курковицы д. 78) откуда похитил проектор, после чего путем взлома переходной двери проник в расположенное этом же здании отделение «Почты России» откуда похитил пакет перловой крупы массой 1 кг, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Интересно, что о взломе почты было известно в момент кражи. На двери отделения сработала сигнализация и диспетчер охранного предприятия сообщил о сигнале сотрудницу почты. Однако та обращаться в полицию не стала.

Упаковка из под крупы изъята, злоумышленника ищут. Стоимость похищенного устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU