Больше девяти тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Новые сведения о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге приводит по состоянию на 10 утра 3 августа городской Опреативный штаб. Так, только за последние сутки, было проведено больше девяти тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9244 человека. Под медицинским наблюдением находится 747 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 340 - на самоизоляции, 402 - контактные, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Впрочем, это количество почти вдвое ниже, чем в будние дни. Отметим, что параллельно снижается и число новых заболевших COVID-19. В последнее время оно не превышает 170 человек в сутки.
Отметим, что за минувшие 24 часа на единую городскую справочную службу «122» по вопросам о коронавирусе поступили всего 153 вызова. Еще 37 человек позвонили с похожими вопросами на экстренный номер 112. Большая часть сообщала о приезде из за границы, а также для вызова врача.
ИСТОЧНИК KP.RU