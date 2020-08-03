2020-08-03T10:31:56+03:00
Общество

Больше девяти тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Свежие данные по ситуации в городе приводит Оперативный штаб
Петр КИБЕР
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Больше 9 тысяч тестов провели в Петербурге за сутки.Больше 9 тысяч тестов провели в Петербурге за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новые сведения о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге приводит по состоянию на 10 утра 3 августа городской Опреативный штаб. Так, только за последние сутки, было проведено больше девяти тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9244 человека. Под медицинским наблюдением находится 747 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 340 - на самоизоляции, 402 - контактные, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Впрочем, это количество почти вдвое ниже, чем в будние дни. Отметим, что параллельно снижается и число новых заболевших COVID-19. В последнее время оно не превышает 170 человек в сутки.

Отметим, что за минувшие 24 часа на единую городскую справочную службу «122» по вопросам о коронавирусе поступили всего 153 вызова. Еще 37 человек позвонили с похожими вопросами на экстренный номер 112. Большая часть сообщала о приезде из за границы, а также для вызова врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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