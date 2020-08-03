Мужчина выстрелил в соседа по даче во время ссоры в Сосновом Бору

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:53:33+03:00

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В Сосновом Бору, что под Санкт-Петербургом, двое соседей по даче поссорились, да так, что один из них выстрелил в другого. В воскресенье, 2 августа 2020 года, 54-летний мужчина обратился в полицию с жалобой на другого дачника, стрелявшего из него из травматического пистолета.

- Заявитель рассказал, что в тот день около 13:00 у участка в садоводстве «Приморский» города Сосновый Бор его сосед в ходе словесного конфликта произвел выстрел из травматического оружия в его сторону, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Момент стрельбы попал на видео. На кадрах видно, как 62-летний мужчина подходит к соседу и стреляет в него. Однако сильной травмы второй не получил. После выстрела соседи продолжили ругаться, напоминая друг другу об уголовной кодексе.

Полиция прибыла на место, изъяла травматический пистолет и опросила обоих мужчин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стрелявший обязан явкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794049" frameborder="0"></iframe> Мужчина выстрелил в соседа по даче в Сосновом Бору.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU