2020-08-03T11:07:01+03:00
Происшествия

В Ленобласти мигрант пытался изнасиловать пенсионерку

Потерпевшей оказалась 69-летняя жительница поселке Серезнево
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается в истории с изнасилованием пенсионерки в Ленобалсти.Полиция разбирается в истории с изнасилованием пенсионерки в Ленобалсти.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Выборгского района Ленинградской области разбираются с заявлением о попытке изнасилования пенсионерки, о котором сообщил ее сожитель. В обращении мужчина, работающий сторожем автосервиса, отметил, что не его женщину напал мигрант.

- 2 августа в 9:43 поступило сообщение о том, что в поселке Селезнево 69-летнюю пенсионерку пытался изнасиловать мужчина нерусской национальности, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом насильник, по словам заявителя, работает в том же выборгском автосервисе, где и он сам.

По предварительной информации, при нападении пенсионерка получила травмы обеих ног. Обращалась она в больницу или нет, неизвестно.

Сейчас в истории и ее обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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