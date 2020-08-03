Машина перевернулась на крышу, уходя от ДТП с фургоном в Санкт-Петербурге

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:49:31+03:00

Авто перевернулось на крышу, уходя от ДТП на улице Белы Куна Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля «Шкода» пытался уйти от ДТП, однако попал в еще более жесткую аварию. Утром в понедельник, 3 августа 2020 года, иномарка врезалась во временные знаки и перевернулась на крышу. Инцидент произошел на улице Белы куна. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Белы Куна, перед Софийской, водитель «Шкоды», избегая ДТП с мини-фургоном, врезался во временные знаки, уведя машину резко влево, среагировав на появление желтого мини-фургона справа, который выезжал на дорогу с прилегающей территории, - рассказал свидетель.

В итоге машина оказалась на крыше на середине дороги. По словам очевидцев. Водитель остался жив. Однако какие повреждения он получил, не сообщается.

На данный момент на месте работаю сотрудники дорожной полиции. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Иномарка перевернулась на крышу, уходя от ДТП в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU