Семь человек погибли в ДТП за выходные в Петербурге и Ленобласти

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:01:53+03:00

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Сразу семь человек стали жертвами ДТП за минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти. В основном причиной аварий был выезд на встречную полосу, а в числе жертв оказалась и 14-летняя девочка-подросток.

- Ленобласть. Встречка. Труп. Уже седьмой погибший за выходные, не говоря уже о количестве тяжелых пострадавших, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Под сводкой с очередным погибшим - мужчина на «Мицубиси» выскочил на встречку и влетел под грузовик - авто поста задается вопросом: «Сколько удастся сэкономить, давя на газ и обгоняя по встречке? 10 минут, 15, 20? Стоит это жизни? Вот, у тебя полный салон детей, ну какой обгон?»

Последнее - к другой аварии, произошедшей на трассе «Скандинавия», в которой 40-летний мужчина, везший жену и четверых дочек в салоне внедорожника, также вылетел под фуру. Сам он практические не пострадал - удар пришелся на правую часть иномарки, а вот его 14-летняя дочка погибла на месте. Жена с тремя младшими оказалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU