Лже-юрист обокрал пенсионерку, обещая защитить ее от мошенников в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала лжепродавца фильтров для воды, который оказался еще и «юристом». 30 июня 2020 года в отделение Василеостровского района обратилась 91-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ее дважды обманули мошенники.
- В квартиру к женщине на улице Каховского пришел некий мужчина, который предложил установить ей фильтры. Пенсионерка рассказала ему, что год назад к ней уже приходили девушки-мошенницы тоже с фильтрами. Тогда они украли у старушки более 300 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Тогда визитер заявил, что он не только продавец фильтров, но еще и юрист, и пообещал женщине вернуть деньги. Его услуги стоят 120 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и отдала деньги.
В итоге полиция 1 августа задержала лже-юриста. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний уроженец Республики Тыва, нигде не работающий. По факту возбуждено уголовное дело.
Лже-юрист обманул пенсионерку якобы защищая ее от мошенников в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU