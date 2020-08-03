Лже-юрист обокрал пенсионерку, обещая защитить ее от мошенников в Санкт-Петербурге

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:33:43+03:00

Мужчина втерся в доверие к 91-летней старушке и украл у нее 120 тысяч рублей [видео]

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В Санкт-Петербурге полиция задержала лжепродавца фильтров для воды, который оказался еще и «юристом». 30 июня 2020 года в отделение Василеостровского района обратилась 91-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ее дважды обманули мошенники.

- В квартиру к женщине на улице Каховского пришел некий мужчина, который предложил установить ей фильтры. Пенсионерка рассказала ему, что год назад к ней уже приходили девушки-мошенницы тоже с фильтрами. Тогда они украли у старушки более 300 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Тогда визитер заявил, что он не только продавец фильтров, но еще и юрист, и пообещал женщине вернуть деньги. Его услуги стоят 120 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и отдала деньги.

В итоге полиция 1 августа задержала лже-юриста. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний уроженец Республики Тыва, нигде не работающий. По факту возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1056" height="1920" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794065" frameborder="0"></iframe> Лже-юрист обманул пенсионерку якобы защищая ее от мошенников в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU