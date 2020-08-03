2020-08-03T12:34:53+03:00
Общество

408 спецмашин и почти тысяча дворников убирают улицы Санкт-Петербурга после Дня ВДВ

О работах отчитался Комитет по благоустройству
Петр КИБЕР
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На чистку улиц Петербурга вышли больше 400 единиц техники.На чистку улиц Петербурга вышли больше 400 единиц техники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Больше 400 единиц техники и целая «армия» дворников вышли утром понедельника на улицы Санкт-Петербурга, чтобы убрать их после празднования Дня ВДВ, отмечавшегося накануне. Об этом отчитался городской Комитет по благоустройству.

- В понедельник улицы и тротуары в Санкт-Петербурге подметают и моют 408 единиц специализированной дорожной техники и 924 дворника, - сообщает пресс-служба комитета.

Впрочем, такое число людей и техники на дорогах не является чем-то особенным. Столько же дворников и машин убирали город каждый день всю прошлую неделю.

К слову, только за семь минувших дней, с 27 июля по 2 августа, было собрано 2 300 тонн грязи и мусора из них 605 тонн - только за выходные. На мойку тротуаров и дорог потрачено 35 265 кубометров воды и 158 литров шампуня.

Кроме этого все дороги Петербурга обрабатывают дезинфицирующим составом. По состоянию на 3 августа комитетом израсходовано 80 тысяч кубометров раствора гипохлорита натрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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