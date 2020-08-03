2020-08-03T13:16:09+03:00
Общество

Гигантские камни начали поднимать со дна Волхова, чтобы дать путь круизным судам

Здесь должен пройти туристический путь «Из варяг в греки»
Петр КИБЕР
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Речной фарватер Волхова углубляют для круизных судов. Фото: lenobl.ruРечной фарватер Волхова углубляют для круизных судов. Фото: lenobl.ru
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Углубление речного фарватера началось на Волхове в Ленинградской области. Работы по расчистке дня должны дать возможность совершать круизы крупным судам. Это необходимо для развития туристического проекта «Из варяг в греки».

- После очистки дна гарантированная глубина судового хода может составить почти два с половиной метра, что обеспечит условия для стабильного развития нового туристического маршрута «Из варяг в греки» от Старой Ладоги до Великого Новгорода, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Работы ведутся Администрацией Волго-Балтийского бассейна, которая отвечает за эксплуатацию и развитие речных путей. Сейчас на Волхове стоит мощный плавкран, который поднимает со дна крупные камни. Очень большие валуны дробят или же фарватер чуть изменяют.

Отметим, что в рамках развития речного туризма в Ленобласти уже построены причалы для круизных судов в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, Дубровке, Киришах. Следующий появится у музея-диорамы «Прорыв» в Кировске.

Огромные камни поднимают плавкраном. Фото: lenobl.ru

Огромные камни поднимают плавкраном. Фото: lenobl.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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