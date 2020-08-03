2020-08-03T13:41:04+03:00
Звезды

Елизавета Боярская задолжала больше 200 тысяч рублей

Исполнительный лист числится в базе у судебных приставов
Петр КИБЕР
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Елизавета Боярская должна больше 200 тысяч соседям.Елизавета Боярская должна больше 200 тысяч соседям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Дочка всероссийского мушкетера Михаила Боярского Елизавета оказалась в списках должников, по которым работают судебные приставы. Исполнительный лист с суммой непогашенного долга в 234 тысячи рублей значится в базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

- Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 234 661.92 руб, - говорится в тексте документа.

Впрочем, долг, висящий на актрисе - не коммунальный. Это не неоплаченные счета за свет или газ, а деньги, которые Боярская должна соседям снизу. Четыре года назад в ее квартире произошел потоп и повредил имущество нижних жильцов.

- Арендаторы принадлежащей Боярской квартиры залили соседей снизу, и те подали в суд на возмещение ущерба в размере 1,8 миллиона рублей, плюс около 300 тысяч рублей за моральную компенсацию, - пишет «Мойка 78»

Суд снизил сумму до 900 тысяч, большую часть из которых Боярская уже отдала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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