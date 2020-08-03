2020-08-03T13:41:05+03:00
Общество

Движение по трассе «Кола» перекроют 4 августа в Ленинградской области

Разводка Ладожского моста 3 августа отменена
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ладожский мост разведут 4 августа на 45 минут / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Ладожский мост разведут 4 августа на 45 минут / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Изменить размер текста:

Дорожные службы сообщили, что разводка Ладожского моста, назначенная на 3 августа отменена. Теперь ограничение движения по трассе «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с границей с Норвегией, перенесена на 4 августа 2020 года. Это связано с неготовностью баржи к буксировке.

- В период с 15:00 до 15:45 4 августа 2020 года для прохода вверх по реке баржебуксирного состава «МБ-1219+МРК «Одинцово»+Шлюзовой-72» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 автодороги Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Движение транспорта будет полностью перекрыто, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники также принесли извинения автомобилистам в связи с изменением планов.

Напомним, разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парусник «Мир» оформили на Кингисеппской таможне
Три аварийных дома попали в список на расселение в Санкт-Петербурге
«Жертву» подозревают в ложном заявлении об изнасиловании в Ленинградской области
Беременная женщина впала в кому после того, как отпила из бутылки на пляже
Адвокат доцента Соколова взялся защищать в суде жену-расчленительницу рэпера Энди Картрайта
Штрафы за парковку во дворах и на пешеходных дорожках хотят ввести в Санкт-Петербурге
Более 4 тысяч человек нашли новую работу в июле в Ленинградской области
Инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком
Петербуржцам показали нового обитателя центра «Велес»
Разметка отклеилась с проезжей части на улице Тельмана
Петербургские ученые предупредили о росте заболеваний после массовых КТ-исследований
Петербуржец устроил истерику из-за просьбы надеть маску в магазине
Беглов поручил подготовить к открытию театры Санкт-Петербурга
«Газель» снова застряла под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге
Александр Турчак и Владимир Катенев получили награды «За заслуги перед Отечеством и Санкт-Петербургом»