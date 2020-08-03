Движение по трассе «Кола» перекроют 4 августа в Ленинградской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:41:05+03:00

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Дорожные службы сообщили, что разводка Ладожского моста, назначенная на 3 августа отменена. Теперь ограничение движения по трассе «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с границей с Норвегией, перенесена на 4 августа 2020 года. Это связано с неготовностью баржи к буксировке.

- В период с 15:00 до 15:45 4 августа 2020 года для прохода вверх по реке баржебуксирного состава «МБ-1219+МРК «Одинцово»+Шлюзовой-72» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 автодороги Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Движение транспорта будет полностью перекрыто, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники также принесли извинения автомобилистам в связи с изменением планов.

Напомним, разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU