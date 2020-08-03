Поисковые отряды проведут работы на «Синявинских высотах» под Санкт-Петербургом

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:54:19+03:00

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В Кировском районе Ленинградской области началась работа поисковых отрядов Санкт-Петербурга. С 3 по 12 августа молодежь из Центра патриотического воспитания «Дзержинец» будет искать останки погибших и без вести пропавших солдат времен Великой Отечественной войны.

- Это поможет начинающим поисковым отрядам, у которых нет денег на серьезное оборудование, проводить работы качественно. В феврале в нашем городе принят закон, регулирующий увековечение памяти погибших при защите Отечества. Раньше в Петербурге не было единого документа, который регламентирует этот вопрос. Новый закон расширяет круг полномочий правительства города, в частности, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в сфере поисковых работ и учета воинских захоронений, - отметила председатель Комитета Юлия Аблец.

Ребята будут жить в палаточном лагере. Напомним, в Петербурге 55 поисковых отрядов, более 1000 участников, 30% из которых – молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU