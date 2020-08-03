2020-08-03T13:54:19+03:00
Общество

Поисковые отряды проведут работы на «Синявинских высотах» под Санкт-Петербургом

Специалисты будут искать останки без вести пропавших солдат времен Великой Отечественной войны
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Поисковые отряды Петербурга проведут работы на «Синявинских высотах»Поисковые отряды Петербурга проведут работы на «Синявинских высотах»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Кировском районе Ленинградской области началась работа поисковых отрядов Санкт-Петербурга. С 3 по 12 августа молодежь из Центра патриотического воспитания «Дзержинец» будет искать останки погибших и без вести пропавших солдат времен Великой Отечественной войны.

- Это поможет начинающим поисковым отрядам, у которых нет денег на серьезное оборудование, проводить работы качественно. В феврале в нашем городе принят закон, регулирующий увековечение памяти погибших при защите Отечества. Раньше в Петербурге не было единого документа, который регламентирует этот вопрос. Новый закон расширяет круг полномочий правительства города, в частности, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в сфере поисковых работ и учета воинских захоронений, - отметила председатель Комитета Юлия Аблец.

Ребята будут жить в палаточном лагере. Напомним, в Петербурге 55 поисковых отрядов, более 1000 участников, 30% из которых – молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парусник «Мир» оформили на Кингисеппской таможне
Три аварийных дома попали в список на расселение в Санкт-Петербурге
«Жертву» подозревают в ложном заявлении об изнасиловании в Ленинградской области
Беременная женщина впала в кому после того, как отпила из бутылки на пляже
Адвокат доцента Соколова взялся защищать в суде жену-расчленительницу рэпера Энди Картрайта
Штрафы за парковку во дворах и на пешеходных дорожках хотят ввести в Санкт-Петербурге
Более 4 тысяч человек нашли новую работу в июле в Ленинградской области
Инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком
Петербуржцам показали нового обитателя центра «Велес»
Разметка отклеилась с проезжей части на улице Тельмана
Петербургские ученые предупредили о росте заболеваний после массовых КТ-исследований
Петербуржец устроил истерику из-за просьбы надеть маску в магазине
Беглов поручил подготовить к открытию театры Санкт-Петербурга
«Газель» снова застряла под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге
Александр Турчак и Владимир Катенев получили награды «За заслуги перед Отечеством и Санкт-Петербургом»