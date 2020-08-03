Александр Турчак и Владимир Катенев получили награды «За заслуги перед Отечеством и Санкт-Петербургом»
В понедельник, 3 августа 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга вручил награды президенту – генеральному конструктору ХК «Ленинец» Анатолию Турчаку и депутату Государственной Думы Владимиру Катеневу. Также грамоту получил генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей города Михаилу Лобину.
- В последние месяцы, когда действовали ограничения, петербургская промышленность и экономика в целом работали стабильно. В этом есть немалая частица вашего труда. Вы принимали активное участие в разработке мер поддержки экономики, как на региональном, так и на федеральном уровне, - сказал глава города.
Турчак получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в укрепление обороноспособности страны президенту Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Владимир Катенев был награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
Беглов напомнил, что целый ряд компаний, которые входят в Союз промышленников и предпринимателей и в Торгово-промышленную палату, оказывали помощь медицинским учреждениям города. В частности, были предоставлены средства индивидуальной защиты и оборудование для лечения больных.
ИСТОЧНИК KP.RU