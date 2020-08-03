Александр Турчак и Владимир Катенев получили награды «За заслуги перед Отечеством и Санкт-Петербургом»

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:14:42+03:00

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В понедельник, 3 августа 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга вручил награды президенту – генеральному конструктору ХК «Ленинец» Анатолию Турчаку и депутату Государственной Думы Владимиру Катеневу. Также грамоту получил генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей города Михаилу Лобину.

- В последние месяцы, когда действовали ограничения, петербургская промышленность и экономика в целом работали стабильно. В этом есть немалая частица вашего труда. Вы принимали активное участие в разработке мер поддержки экономики, как на региональном, так и на федеральном уровне, - сказал глава города.

Турчак получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в укрепление обороноспособности страны президенту Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Владимир Катенев был награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Беглов напомнил, что целый ряд компаний, которые входят в Союз промышленников и предпринимателей и в Торгово-промышленную палату, оказывали помощь медицинским учреждениям города. В частности, были предоставлены средства индивидуальной защиты и оборудование для лечения больных.

ИСТОЧНИК KP.RU