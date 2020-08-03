Петербургские ученые предупредили о росте заболеваний после массовых КТ-исследований

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:26:18+03:00

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Ученые из Санкт-Петербурга отметили серьезный рост облучения населения из-за массового использования компьютерной томографии. В понедельник, 3 августа 2020 года, стало известно, что специалисты научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора приступили к научному проекту по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в Росси для изучения последствий для здоровья населения.

- Из-за пандемии коронавируса в стране значительно увеличилось число КТ-исследований органов грудной клетки, которые делали пациентам в рамках диагностики и оценки эффективности лечения, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ученые отмечают, что это приводит к дополнительному облучению населения. По предварительной оценке, изменилась структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19.

Исследования проводятся по данным из Москвы, Петербурга и Ленобласти, где в полтора раза увеличилось использование КТ. Отмечается, что это может стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU