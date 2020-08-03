Разметка отклеилась с проезжей части на улице Тельмана

На улице Тельмана отклеилась разметка. Фото: vk.com/spb_today

Необычное дорожное происшествие случилось в Невском районе Санкт-Петербурга. Проезжавшие по улице Тельмана автомобилисты пожаловались на отклеившуюся разметку. Двойная сплошная сморщилась и лежала, как сброшенная змеиная кожа.

- На улице Тельмана, напротив «Максидома» отслаивается верхний слой разметки. Не пересекайте ее, ей и так плохо, - шутят в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.

Причиной инцидента скорее всего стало нарушение технологического процесса при нанесении разметки. Новый слой положили поверх старого. А учитывая, что это не просто краска, а слой пластика с добавками, то он мог просто плохо приклеиться.

В итоге на улице Тельмана есть не только двойная сплошная, но и змейка и вообще все, что захочешь - надо только правильно разложить разметку на дороге. И если автомобилям такое особых бед не доставит, то мотоциклы вполне могут «поскользнуться» на гладкой поверхности разметки.