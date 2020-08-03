2020-08-03T16:01:02+03:00
Дом. Семья

Петербуржцам показали нового обитателя центра «Велес»

Некоторые горожане считают, что там приютили настоящего вампира [видео]
Полина ШАНДРАК
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Летучая мышка стала пациентом центра "Велес"Летучая мышка стала пациентом центра "Велес"Фото: принтскрин видео.
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Необычный житель завелся в центре животных «Велес». В группе центра в социальной сети ВКонтакте выложили видео, как черная летучая мышь лакомится червями.

- К нам привезли ее неравнодушные люди около двух недель назад. С ней все нормально, но летать она пока не может. Потихонечку набирает вес. Надеемся, что скоро улетит, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в «Велесе».

Сейчас кроха весит всего лишь 8 грамм, поэтому она совсем не опасна для окружающих. Пока это единственная летучая мышь, которая находится в центре. Но не первая за время его существования.

- Вот вампир! – написали в комментариях про рукокрылую.

Не успев обосноваться и окрепнуть, жительница центра уже стала героиней вымышленных историй. В одном из пабликов соцсети утверждают, что млекопитающее назвали Корона. Сотрудники центра эту информацию категорически опровергают.

- Это неправда. Мы ее так не называли и не назовем, - отметили в «Велесе».

Видимо авторов публикации очень впечатлила история о китайце, который якобы съел летучую мышь и заразился от нее вирусом.

Летучая мышь поселилась в центре "Велес" в Санкт-Петербурге .Видео: Карантинный Центр "Велес"

ИСТОЧНИК KP.RU

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