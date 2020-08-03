2020-08-03T16:06:17+03:00
Происшествия

Инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком

Она остановила полет «Мерседеса», ехавшего по трамвайным путям
Петр КИБЕР
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На Шлиссельбургском проспекте в ДТП попал инкассаторский микроавтобус. Фото: vk.com/spb_todayНа Шлиссельбургском проспекте в ДТП попал инкассаторский микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП с инкассаторской машиной произошло днем 3 августа в Невском районе Петербурга. На Шлиссельбургском проспекте, прямо на трамвайных путях, столкнулись «Мерседес» и инкассаторской грузовик.

- Инкассаторы не дали проехать попутному «Мерседесу» по трамвайным путям за сплошной линией, - пишут очевидцы столкновения в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате аварии обе машины оказались серьезно повреждены. У инкассаторского «Форда» было вырвано переднее левое колесо, а «Мерседес» разворотил себе правый бок и вывернул правое левое колесо.

После столкновения обе машины уехать уже никуда не смогли. А учитывая, что ДТП произошло на рельсах, то на Шлиссельбургском проспекте в обе стороны встали и все трамваи. Пасажирам советуют пересесть на другой транспорт, чтобы добраться до метро «Рыбацкое» или по нужному направлению.

В ГИБДД информацию об аварии пока никак не комментируют, сведений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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