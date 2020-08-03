2020-08-03T16:08:45+03:00
Общество

Более 4 тысяч человек нашли новую работу в июле в Ленинградской области

Наиболее востребованы стали операторы производственных линий, официанты и дворники
Лилия КОЗЛОВА
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Более 4 тысяч жителей Ленинградской области в июле нашли новую работуБолее 4 тысяч жителей Ленинградской области в июле нашли новую работуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В июле 2020 года более 4 тысяч жителей Ленинградской области нашли новую работу. По данным биржи труда от 3 августа 2020 года, трудоустройство значительно увеличилось с начала карантина из-за коронавируса.

- По информации региональной Биржи труда, за последний месяц трудоустроены 4134 человека, это в восемь раз больше, чем в мае - 503 человека, и в 2,5 раза больше, чем в июне этого года - 1619 человек, - рассказали в администрации области.

В основном, жители области выбирают рабочие профессии, работу по специальностям служащих и инженерно-технических работников. Наиболее востребованными стали: операторы производственных линий, официанты, рабочие для благоустройства территорий, уборщики.

Сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленинградской области ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. В «красной» и «желтой» зонах центр занятости можно посетить по предварительной записи по телефону. В «зеленой» зоне запись не требуется. В августе по всей области будут проходить ярмарки вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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