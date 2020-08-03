2020-08-03T16:23:44+03:00
Происшествия

Адвокат доцента Соколова взялся защищать в суде жену-расчленительницу рэпера Энди Картрайта

Сергей Лукьянов приехал на избрание меры пресечения Марине Кохал сразу после заседания по историку
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Сергей Лукьянов стал вторым адвокатом Марины Кохал, которая расчленила рэпера Энди Картрайта.Сергей Лукьянов стал вторым адвокатом Марины Кохал, которая расчленила рэпера Энди Картрайта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в ближайшие часы изберут меру пресечения для 36-летней Марины Кохал - жене рэпера Энди Картрайта, которого она расчленила. Вину в убийстве мужа женщина не признает, поясняя, что 24 июля 2020 года она отнесла в комнату Саши (нестоящее имя Энди) еду, а когда вернулась через час, он был мертв. Было видно, что изо рта у него шла пена. Тут же Кохал решила, что у супруга случился передоз наркотиками. Решив, что не желает такой бесславной смерти рэперу, Марина расчленила тело, чтобы дальше избавиться от останков и объявить об исчезновении музыканта. Но в итоге, через четыре дня, позвонила знакомому адвокату и рассказала о случившемся.

В субботу, 1 августа, Кохал задержали на 72 часа, несмотря на то, что адвокат Ирина Скурту настаивала на ее невиновности. И вот только что стало известно, что еще одним защитником Кохал будет Сергей Лукьянов. Тот самый, который представляет сторону защиты в суде над другим расчленителем - экс-доцентом Олегом Соколовым. Лукьянов приехал в Смольнинский суд отстаивать права Кохал сразу же после очередного заседания над Соколовым.

Лукьянов теперь ведет два дела расчленителей из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лукьянов теперь ведет два дела расчленителей из Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Совсем недавно закончился суд по историку Олегу Соколову, а сейчас я уже здесь, - подтвердил журналисту КП-Петербург Серегй Лукьянов. - Но здесь другая ситуация.

"Комсомолка" следит за развитием событий. Известно, что адвокаты Кохал будут настаивать сегодня на домашнем аресте.

Вдова-расчленительница Энди Картрайта была астрологом и вела канал про отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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