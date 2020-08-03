2020-08-03T16:22:57+03:00
Происшествия

Беременная женщина впала в кому после того, как отпила из бутылки на пляже

В минувшие выходные петербурженка загорала у Невы вместе с мужем
Петр КИБЕР
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Беременная петербурженка впала в кому, выпив из незнакомой бутылки.Беременная петербурженка впала в кому, выпив из незнакомой бутылки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Семейный пикник закончился госпитализацией для молодой жительницы Санкт-Петербурга. Женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, впала в кому после того, как попила из бутылки.

- Супруг рассказал о том, что они отдыхали на берегу Невы в деревне Новосаратовка, с собой у них было три бутылки с водой и лимонадом. Его жена взяла одну, чтобы запить витамины, сделала глоток и сразу поняла, что что-то не так, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщине резко стало плохо. Обеспокоенный муж вызвал скорую. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую, однако женщина все же впала в состояние комы. Сейчас за жизнь мамы и нерожденного малыша борются медики.

А полицейские выясняют, что это была за жидкость и как она оказалась внутри бутылки. Муж потерпевшей утверждает, что бутылка с жидкостью оказалась чужой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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