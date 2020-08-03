2020-08-03T16:27:13+03:00
Происшествия

«Жертву» подозревают в ложном заявлении об изнасиловании в Ленинградской области

Женщина может сесть на 3 года в тюрьму за выдуманную историю
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Ленобласти подозревается в ложном заявлении об изнасилованииЖительница Ленобласти подозревается в ложном заявлении об изнасилованииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Волосово, что в Ленинградской области, 46-летняя местная жительница подозревается в заведомо ложном доносе об изнасиловании. В понедельник, 3 августа 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 306 часть 2 УК РФ.

- По данным следствия, женщина написала заявление об изнасиловании. Однако во время доследственной проверки было установлено, что преступление против половой неприкосновенности совершено не было, - рассказали в комитете.

Следствие считает, что женщина заявила об изнасиловании, чтобы незаконно привлечь мужчину к уголовной ответственности. Мотивы при этом не уточняются.

Сейчас по делу проводятся расследование, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего. В случае, если донос об изнасиловании был действительно ложным, «жертва» отправится в тюрьму на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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