Три аварийных дома попали в список на расселение в Санкт-Петербурге

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:35:02+03:00

В список расселяемых аварийных домов вошли еще три объекта в Петербурге / Фото: Смольный

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В Санкт-Петербурге еще три аварийных дома вошли в список расселяемых. Так в перечень попали здания, расположенные в Красногвардейском и Курортном районах. В них проживает 19 семей. Они будут переселены в новые квартиры до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов.

- Жителей аварийных домов переселяют как в квартиры нового жилищного фонда, так и в освобождаемое жилье. И здесь очень важна работа районных администраций, чтобы при имеющихся ресурсах находить оптимальные для граждан решения, - подчеркнул градоначальник.

Беглов обратился к профильным комитетам с поручением заранее прорабатывать вопросы по дальнейшему использованию участков, на которых расположены идущие под снос дома.

- Надо думать о том, как дальше развивать эти территории, учитывать эти участки в планах застройки и выставлять на торги, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU