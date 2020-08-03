Парусник «Мир» оформили на Кингисеппской таможне
Не самое обычное транспортное средство пришлось оформлять сотрудникам Кингисеппской таможни. Вместо привычных автобусов, лекговушек и грузовиков, разрешение на выезд, точнее на «выплыв» получал парусник «Мир».
- Обычно смена экипажа проходила в Санкт-Петербурге, но в виду с непростой эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться от торжественных мероприятий, посвященных началу практики, и осуществить посадку в морском порту Усть-Луга, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Естественно, что на таможню учебный корабль никто не гонял. Наоборот, сами таможенники приехали в Усть-Лугу, чтобы оформить все необходимые разрешения.
Здесь же были приняты на борт курсанты, после чего учебный парусник отправился в свой морской поход.
Напомним, что «Мир» построен в Польше в 1987 году и приписан к порту Санкт-Петербург. Он считается самым быстрым парусником в мире на данный момент.
ИСТОЧНИК KP.RU