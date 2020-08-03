2020-08-03T16:55:55+03:00
Общество

Парусник «Мир» оформили на Кингисеппской таможне

Легендарное судно берет новых курсантов и уходит из России
Петр КИБЕР
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Кингисеппские таможенники оформили парусник "Мир" в зарубежное плавание. Фото: СЗТУ.Кингисеппские таможенники оформили парусник "Мир" в зарубежное плавание. Фото: СЗТУ.
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Не самое обычное транспортное средство пришлось оформлять сотрудникам Кингисеппской таможни. Вместо привычных автобусов, лекговушек и грузовиков, разрешение на выезд, точнее на «выплыв» получал парусник «Мир».

- Обычно смена экипажа проходила в Санкт-Петербурге, но в виду с непростой эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться от торжественных мероприятий, посвященных началу практики, и осуществить посадку в морском порту Усть-Луга, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Естественно, что на таможню учебный корабль никто не гонял. Наоборот, сами таможенники приехали в Усть-Лугу, чтобы оформить все необходимые разрешения.

Здесь же были приняты на борт курсанты, после чего учебный парусник отправился в свой морской поход.

Напомним, что «Мир» построен в Польше в 1987 году и приписан к порту Санкт-Петербург. Он считается самым быстрым парусником в мире на данный момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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