2020-08-03T17:01:17+03:00
Происшествия

Таксиста побили за отказ установить детское кресло в машине в Санкт-Петербурге

Пострадавший просит помощи в поисках хулигана [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Таксиста ударили за отказ установить бесплатно детское кресло в машине в ПетербургеТаксиста ударили за отказ установить бесплатно детское кресло в машине в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге таксист получил по лицу за отказ устанавливать детское автомобильное кресло клиента. В понедельник, 3 августа 2020 года, в социальной сети появилось видео конфликта. На нем видно, как пассажир поставил в машину кресло, а после того, как водитель ему что-то сказал, влепил тому пощечину.

- История берет свое начало в ЖК «Шуваловский», куда компания молодых людей вызвала такси. Поездка планировалась с ребенком, но в заказе это не указали. Когда приехал автомобиль один из мужчин попросил установить его водителя, но так как это не было указано в заказе, то водитель отказался за что получил удар, - появилось пояснение к видео в соцсети.

Пользователи сети стали спорить о том, кто на самом деле не прав в этой ситуации. Горожане отметили, что даже если клиент со своим креслом, он обязан заранее указывать о том, что поездка будет с ребенком, так как тогда стоимость становится дороже.

- Если заказывать в приложении машину, там есть графа «детский», и даже если у вас 10 кресел, то все равно нужен этот тариф, - рассказали знатоки.

Сейчас водитель такси ищет обидчика, чтобы привлечь его к ответственности.

Таксиста ударили за отказ установить бесплатно детское кресло в машине в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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