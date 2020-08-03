В Ивангородской крепости дадут спектакль в День российского флага
Ивангородская крепость вслед за Выборгским замком станет сценой для театральной постановки. 22 августа, в День российского флага здесь представят пьесу «Перемирие» режиссера Юлии Ауг. Это будет своеобразное возвращение спектакля в «родные» стены.
- Постановка впервые была показана на фестивале в Ивангородской крепости год назад, а с февраля 2020 года присутствует в репертуаре театра. Спектакль дважды стал номинантом «Золотого софита», - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Ленинградской области.
Надо сказать, что автором пьесы, по которой поставлен спектакль, является украинский драматург Алексей Куралех. Местом действия в «Перемирии» является Донбасс, а главные герои – непримиримые враги.
По сюжету им нужно не только встретиться на нейтральной полосе, но и восстановить разрушенный дом.
Острая и болезненная тема изначально делит зрителей на два лагеря, однако по ходу повествования люди учатся видеть другую точку зрения и меняют ее сами.
ИСТОЧНИК KP.RU