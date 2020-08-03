2020-08-03T17:05:06+03:00
Общество

В Ивангородской крепости дадут спектакль в День российского флага

В стенах старинного бастиона выступит труппа «Театра на Литейном»
Петр КИБЕР
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В Ивангородской крепости дадут спектакль. Фото: vk.com/ivangorodfortressВ Ивангородской крепости дадут спектакль. Фото: vk.com/ivangorodfortress
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Ивангородская крепость вслед за Выборгским замком станет сценой для театральной постановки. 22 августа, в День российского флага здесь представят пьесу «Перемирие» режиссера Юлии Ауг. Это будет своеобразное возвращение спектакля в «родные» стены.

- Постановка впервые была показана на фестивале в Ивангородской крепости год назад, а с февраля 2020 года присутствует в репертуаре театра. Спектакль дважды стал номинантом «Золотого софита», - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Ленинградской области.

Надо сказать, что автором пьесы, по которой поставлен спектакль, является украинский драматург Алексей Куралех. Местом действия в «Перемирии» является Донбасс, а главные герои – непримиримые враги.

По сюжету им нужно не только встретиться на нейтральной полосе, но и восстановить разрушенный дом.

Острая и болезненная тема изначально делит зрителей на два лагеря, однако по ходу повествования люди учатся видеть другую точку зрения и меняют ее сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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