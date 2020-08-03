Отключение фонтанов в День ВДВ в Санкт-Петербурге спасло их от поломок

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:37:57+03:00

Случаев массовых "заплывов" во время праздника замечено не было

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В Санкт-Петербурге День ВДВ 2 августа 2020 года прошел без поломок фонтанов и массовых "заплывов". В этот раз фонтанные комплексы в центре города были отключены. При этом во временно отключенных фонтанах вода из чаш не сливалась.

- Такие меры носят вынужденный характер и были предприняты ради безопасности горожан и предотвращения поломок в конструкции сооружений. Была приостановлена работа фонтанов в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, в Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга, - рассказали в "Водоканале".

Однако не везде празднующие День ВДВ обошли традицию купания. Единичные заплывы наблюдались в Парке 300-летия, фонтане в Александровском саду, комплексах на площади Ленина и Московской площади.

Петербуржцам напомнили, что фонтаны - это технически сложные конструкции, включающие в себя установленное оборудование: светильники, электромагнитные клапаны и насадки. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами для людей, а также повреждением и поломкой оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU