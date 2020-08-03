Петербургские исследователи отправились к затонувшему пароходу «Челюскин»

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:25:21+03:00

Легендарный корабль ушел под воду в Чукотском море в 1934 году

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Поисковая команда из Санкт-Петербурга в понедельник, 3 августа 2020 года, вылетела на Чукотку, чтобы принять участие в экспедиции по обследованию места гибели легендарного парохода «Челюскин». В течение двух недель специалисты уточнят координаты нахождения судна, а также проведут подробное фото- и видеообследование.

- Исследователи уже погружались к «Челюскину», однако тогда еще не было качественного фото- и видеооборудования, которым располагают морские инженеры сегодня, например, гидролокатора бокового обзора. По итогам этой экспедиции пароход отснимут во всех ракурсах, и мы получим 3D-модель затонувшего судна, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя проекта Андрея Краснобаева.

В экспедиции участвуют представители Музея мирового океана, который занимается сохранением морского исторического наследия. После того, как будут получены фото парохода, специалисты оценят возможность поднятия артефактов с затонувшего судна.

2 августа 1933 пароход вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе Северного морского пути. Однако, выйдя в Чукотское море, пароход оказался заблокирован льдами и дрейфовал почти пять месяцев, пока окончательно не затонул 13 февраля 1934 года.

ИСТОЧНИК KP.RU