На видео попало ограбление 17-летнего курьера в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и подростка, подозреваемых в ограблении курьера. Инцидент произошел еще 27 июля 2020 года в Невском районе города, когда парень доставлял по заказу дорогостоящий смартфон. Инцидент попал на видео камер наблюдения.
- Около половины восьмого часа вечера у дома 34 по улице Тепловозной к 17-летнему курьеры подошли двое мужчин, один из которых представился заказчиком интернет-заказа. Взяв у курьера указанный телефон, неизвестные достали предмет, похожий на пистолет, и нож, после чего с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила почти 118 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
1 августа в Карелии полицейские задержали одного из грабителей – 36-летнего рецидивиста. На следующий день в Колпино был задержан его 17-летний соучастник.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Грабителям грозит до 10 лет тюрьмы.
Полиция поймала грабителей, напавших на 17-летнего курьера с дорогим телефоном в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU