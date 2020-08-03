2020-08-03T19:06:20+03:00
Общество

Жители дома на Большой Конюшенной частично остались без газа

15 квартир отключены из-за отсутствия договора техобслуживания
Лилия КОЗЛОВА
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Дом на Большой Конюшенной улице частично остался без газа из-за отсутствия договора техобслуживания / Фото: ПетербургГазДом на Большой Конюшенной улице частично остался без газа из-за отсутствия договора техобслуживания / Фото: ПетербургГаз
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В Санкт-Петербурге дом на Большой Конюшенной улице частично остался бещ газа. Как стало известно в понедельник, 3 августа 2020 года, 15 из 22 квартир дома номер 3 отключены от газоснабжения из-за отсутствия договора техобслуживания.

- Отключение газоснабжения в данном случае вынужденная мера, так как ТСЖ и абоненты не выполнили базовое требование действующего законодательства -

заключить со специализированной организацией договор о техническом,

аварийном обслуживании и ремонте внутридомового и квартирного газового

оборудования, - рассказали в «ПетербургГаз».

В компании отметили, что неоднократно предупреждали жителей о необходимости заключить договор, но действий никаких не последовало. Работы по отключению производились в присутствии представителя поставщика газа. Газоснабжение квартир, где собственники уже заключили необходимые договоры, сохранено. Теперь, чтобы вернуть газ ,жителям придется заключить договор на техническое, аварийное

обслуживание и ремонт газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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