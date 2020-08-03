Жители дома на Большой Конюшенной частично остались без газа
В Санкт-Петербурге дом на Большой Конюшенной улице частично остался бещ газа. Как стало известно в понедельник, 3 августа 2020 года, 15 из 22 квартир дома номер 3 отключены от газоснабжения из-за отсутствия договора техобслуживания.
- Отключение газоснабжения в данном случае вынужденная мера, так как ТСЖ и абоненты не выполнили базовое требование действующего законодательства -
заключить со специализированной организацией договор о техническом,
аварийном обслуживании и ремонте внутридомового и квартирного газового
оборудования, - рассказали в «ПетербургГаз».
В компании отметили, что неоднократно предупреждали жителей о необходимости заключить договор, но действий никаких не последовало. Работы по отключению производились в присутствии представителя поставщика газа. Газоснабжение квартир, где собственники уже заключили необходимые договоры, сохранено. Теперь, чтобы вернуть газ ,жителям придется заключить договор на техническое, аварийное
обслуживание и ремонт газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU