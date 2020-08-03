Петербуржец подал в суд на «Вконтакте», требуя удалить свою страницу

Петербуржец требует через суд удалить свою страницу во "Вконтакте". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец подал в суд на социальную сеть «Вконтакте» с одним требованием - удалить свою опасную страничку. По его словам, в 2013 году он зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем. Затем в 2016-м, он забыл пароль от странички и больше ею не пользовался. Далее в 2017 году мужчину осудили за распространение экстремистских материалов во «Вконтакте». Он при этом был уверен, что страницу давным-давно заблокировали. Но и это не все беды.

- В начале июля 2020 году к заявителю на работу пришел сотрудник полиции и попросил явиться для составления протокола об административном правонарушении из-за размещенного на его странице в 2015 году запрещенного материала, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина устал это терпеть и клянется, что не помнит ни логина, ни пароля, ни номера телефона страницы. Также он добавляет, что ему якобы отказали помочь в службе поддержки «Вконтакте». Смольнинский районный суд уже принял к производству заявление неумелого пользователя соцсети.