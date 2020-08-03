2020-08-03T21:05:37+03:00
Происшествия

Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»

Приятель заключенного хотел обхитрить сотрудников СИЗО-1, но прогадал [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Вафли с несъедобной и подозрительной начинкой пытались передать в "Кресты". Фото: 78.fsin.gov.ruВафли с несъедобной и подозрительной начинкой пытались передать в "Кресты". Фото: 78.fsin.gov.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники «Крестов» изъяли туалетную бумагу и вафли с «запрещенной начинкой», когда приятель заключенного хотел передать ему щедрую посылку. В СИЗО-1 привыкли к подобной хитрости гостей, поэтому каждую вещь проверяют очень тщательно.

Мужчина надеялся, что его хитрость никто не заметит. Фото: 78.fsin.gov.ru

Мужчина надеялся, что его хитрость никто не заметит. Фото: 78.fsin.gov.ru

- Внутри находились шесть мобильных телефонов и ровно столько же USB-кабелей к ним. Содержимое продуктовой посылки предназначалось для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы пытался передать гражданин одной из соседних республик, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Весь электронный клад конфискуют. Фото: 78.fsin.gov.ru

Весь электронный клад конфискуют. Фото: 78.fsin.gov.ru

На мужчину, который задумал обвести вокруг пальца сотрудников «Крестов», составили протокол о привлечении к административной ответственности. По закону теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей и, конечно, конфискация запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября
Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как он встретил медведя в Пулково
Кота, съевшего медицинскую маску, срочно прооперировали в Санкт-Петербурге
Со дна реки Смоленки достали мотоциклы и дорожные знаки
Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»
Смольный хочет не допустить, чтобы осенью вторая волна коронавируса наложилась на грипп
Петербуржец подал в суд на «Вконтакте», требуя удалить свою страницу
Беглов пригрозил закрыть ТЦ Санкт-Петербурга, не соблюдающие меры безопасности
Жители дома на Большой Конюшенной частично остались без газа
На видео попало ограбление 17-летнего курьера в Санкт-Петербурге
Петербургские исследователи отправились к затонувшему пароходу «Челюскин»
Отключение фонтанов в День ВДВ в Санкт-Петербурге спасло их от поломок
В Ивангородской крепости дадут спектакль в День российского флага
Таксиста побили за отказ установить детское кресло в машине в Санкт-Петербурге
Парусник «Мир» оформили на Кингисеппской таможне
Три аварийных дома попали в список на расселение в Санкт-Петербурге
«Жертву» подозревают в ложном заявлении об изнасиловании в Ленинградской области
Беременная женщина впала в кому после того, как отпила из бутылки на пляже
Адвокат доцента Соколова взялся защищать в суде жену-расчленительницу рэпера Энди Картрайта
Штрафы за парковку во дворах и на пешеходных дорожках хотят ввести в Санкт-Петербурге
Более 4 тысяч человек нашли новую работу в июле в Ленинградской области
Инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком
Петербуржцам показали нового обитателя центра «Велес»
Разметка отклеилась с проезжей части на улице Тельмана
Петербургские ученые предупредили о росте заболеваний после массовых КТ-исследований
Петербуржец устроил истерику из-за просьбы надеть маску в магазине
Беглов поручил подготовить к открытию театры Санкт-Петербурга
«Газель» снова застряла под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге
Александр Турчак и Владимир Катенев получили награды «За заслуги перед Отечеством и Санкт-Петербургом»