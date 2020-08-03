Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»
Сотрудники «Крестов» изъяли туалетную бумагу и вафли с «запрещенной начинкой», когда приятель заключенного хотел передать ему щедрую посылку. В СИЗО-1 привыкли к подобной хитрости гостей, поэтому каждую вещь проверяют очень тщательно.
Мужчина надеялся, что его хитрость никто не заметит. Фото: 78.fsin.gov.ru
- Внутри находились шесть мобильных телефонов и ровно столько же USB-кабелей к ним. Содержимое продуктовой посылки предназначалось для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы пытался передать гражданин одной из соседних республик, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Весь электронный клад конфискуют. Фото: 78.fsin.gov.ru
На мужчину, который задумал обвести вокруг пальца сотрудников «Крестов», составили протокол о привлечении к административной ответственности. По закону теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей и, конечно, конфискация запрещенных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU