Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:05:37+03:00

Вафли с несъедобной и подозрительной начинкой пытались передать в "Кресты". Фото: 78.fsin.gov.ru

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Сотрудники «Крестов» изъяли туалетную бумагу и вафли с «запрещенной начинкой», когда приятель заключенного хотел передать ему щедрую посылку. В СИЗО-1 привыкли к подобной хитрости гостей, поэтому каждую вещь проверяют очень тщательно.

Мужчина надеялся, что его хитрость никто не заметит. Фото: 78.fsin.gov.ru

- Внутри находились шесть мобильных телефонов и ровно столько же USB-кабелей к ним. Содержимое продуктовой посылки предназначалось для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы пытался передать гражданин одной из соседних республик, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Весь электронный клад конфискуют. Фото: 78.fsin.gov.ru

На мужчину, который задумал обвести вокруг пальца сотрудников «Крестов», составили протокол о привлечении к административной ответственности. По закону теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей и, конечно, конфискация запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU