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Адвокат матери расчлененного рэпера Картрайта считает, что жена убила его из-за ревности

Антон Кобит, представляющий в суде интересы семьи музыканта, также заявил, что проводит и свое расследование этой трагедии
Роман ЛялинРоманЛялин
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Адвокат матери убитого рэпера Картрайта остался доволен арестом Марины Кохал, расчленившей тело звезды. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат матери убитого рэпера Картрайта остался доволен арестом Марины Кохал, расчленившей тело звезды. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат матери расчлененного рэпера Энди Картрайта заявил, что жена убила его из-за ревности. Сразу после того, как Марину Кохал отправили в СИЗО до 30 сентября, защитник Антон Кобит дал интервью журналистам. При этом, по словам адвоката, любовницы у Картрайта не было. Та самая девушка якобы не более чем фанатка петербургской звезды.

Жена Картрайта призналась, что умер ее муж 24 июля.

Жена Картрайта призналась, что умер ее муж 24 июля.

Фото: СОЦСЕТИ

- Мы очень рады решением суда. Оно обосновано и законно. Относительно любовницы комментировать не готов, но отмечу, что мы проводим свое адвокатское расследование. В рамках него устанавливаем важных свидетелей. Позже мы их представим. Осталось дождаться результатов экспертизы о причинах смерти. Какой мотив убийства? Полагаю, он был озвучен – ревность, - рассказал журналистам Антон Кобит.

Также адвокат не стал подтверждать информацию о том, что в телефоне жены Картрайта якобы были фотографии болотистой местности, куда Кохал хотела скинуть останки мужа.

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