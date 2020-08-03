Адвокат матери расчлененного рэпера Картрайта считает, что жена убила его из-за ревности

Адвокат матери убитого рэпера Картрайта остался доволен арестом Марины Кохал, расчленившей тело звезды. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат матери расчлененного рэпера Энди Картрайта заявил, что жена убила его из-за ревности. Сразу после того, как Марину Кохал отправили в СИЗО до 30 сентября, защитник Антон Кобит дал интервью журналистам. При этом, по словам адвоката, любовницы у Картрайта не было. Та самая девушка якобы не более чем фанатка петербургской звезды.

Жена Картрайта призналась, что умер ее муж 24 июля. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы очень рады решением суда. Оно обосновано и законно. Относительно любовницы комментировать не готов, но отмечу, что мы проводим свое адвокатское расследование. В рамках него устанавливаем важных свидетелей. Позже мы их представим. Осталось дождаться результатов экспертизы о причинах смерти. Какой мотив убийства? Полагаю, он был озвучен – ревность, - рассказал журналистам Антон Кобит.

Также адвокат не стал подтверждать информацию о том, что в телефоне жены Картрайта якобы были фотографии болотистой местности, куда Кохал хотела скинуть останки мужа.