Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге на август

4 Авг. 2020 2020-08-04T01:50:08+03:00

Тепло в Санкт-Петербурге будет и в августе, но временами с дождями и грозами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре «Фобос» предрекают теплые солнечные дни, но дожди и грозы никуда не денутся

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Синоптики рассказали о прогнозе погоды на август в Санкт-Петербурге. Исходя из данных метеоцентра «Фобос», в первую неделю ожидается природная лихорадка. Вплоть по пятницу 7 августа дожди и грозы будут постоянно сменяться солнцем и потеплением до 23 градусов по Цельсию.

С 8 по 16 августа в Северную столицу придет практически курортное лето. Каждый день ожидается ясным и с температурой не менее 26 градусов тепла. В некоторые дни будет «жарить» вплоть до +29.

- Затем 17 августа ожидается облачная погода с грозой и температурой воздуха до +26 градусов. Далее на замену придет холодный фронт. 18 августа, к примеру, температура днем опустится до +20, а ночью и вовсе до +8. С 19 по 23 августа будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха в эти дни составит от +21 до +27 градусов, - гласит прогноз на сайте «Фобоса».

Что касается последней недели августа в Санкт-Петербурге перед наступлением осени, то она будет преимущественно дождливой, но теплой – от 20 вплоть до 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU