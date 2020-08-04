2020-08-04T07:57:33+03:00
Общество

Дожди весь день: погода на 4 августа в Санкт-Петербурге

Синоптики обещают теплый, но пасмурный вторник
Петр КИБЕР
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4 августа в Петербурге будет дождливо.4 августа в Петербурге будет дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Первая рабочая неделя августа в Петербурге началась с дождей, ими она и продолжится. Во вторник, как и в минувший понедельник, горожанам обещают обильные осадки, зато термометры покажут вполне приятные +22.

- 4 августа в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +20…+22 градуса, атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

По состоянию на 7:45 утра воздух прогрелся до +17,6 градуса, в городе практически безветренно. Давление составляет 758,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 83 процентов.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то дожди задержатся в Петербурге до среды. А вот уже в четверг синоптики обещают малооблачную погоду без осадков и до +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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