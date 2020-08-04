2020-08-04T10:50:48+03:00
Общество

Историческую брусчатку обнаружили во дворе дома на Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге

Активисты просят спасти старое мощение от разбора [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Историческую брусчатку нашли под асфальтом в центре Петербурга / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoekИсторическую брусчатку нашли под асфальтом в центре Петербурга / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek
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В центре Санкт-Петербурга, во дворе дома 39 по проспекту Римского-Корсакова, активисты бьются за сохранение исторической брусчатки, которая была случайно обнаружена в середине июля 2020 года во время работ по замене асфальта. В социальной сети 3 августа 2020 года появилось сообщение о том, что старое мощение просто начали разбирать по камням вместо того, чтобы законсервировать.

С призывом о помощи активисты обратились в социальные сети / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

С призывом о помощи активисты обратились в социальные сети / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

- Десятки лет камни ждали второй жизни. Казалось бы, если нашли такое богатство, то его можно и нужно сохранить. Мощение расчистили неравнодушные и активные жители города, направили заявление на включение мощения в предмет охраны, ничто не предвещало и комитет по охране все-таки обязал музеефицировать его, - рассказали активисты в одной из групп социальных сетей «Двери с помоек».

Брусчатку сохранять не стали, а начали разбирать по камушкам / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

Брусчатку сохранять не стали, а начали разбирать по камушкам / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

Однако 2 августа, по словам неравнодушных, приехали экскаваторы и рабочие, которые начали разбирать камни. На защиту встали градозащитники и жители района, не давали технике работать. Но инициатива оказалась бесполезной.

Активисты пытаются бороться за сохранение исторического мощения / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

Активисты пытаются бороться за сохранение исторического мощения / Фото: instagram.com/dveri_s_pomoek

Сейчас активисты пытаются добиться сохранения брусчатки, которой по меньше мере может быть около 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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