2020-08-04T13:43:02+03:00
Общество

Трубач устроил утренний концерт жителям двора на Туристской улице в Санкт-Петербурге

Музыкальное настроение создал знаменитый в городе дядя Миша [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Трубач устроил утренний концерт жителям двора на Туристкой улице в Санкт-ПетербургеТрубач устроил утренний концерт жителям двора на Туристкой улице в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Утром в четверг, 4 августа 2020 года, жители домов на Туристской улице в Санкт-Петербурге проснулись от звука трубы. Знакомые всем с детства мелодии доносились с улицы. Выглянув в окно, петербуржцы увидели мужчину-трубача, известного в городе, как дядя Миша. Видео выступления попало в социальные сети.

- Это был подкат к Семеновне, - пошутил один из пользователей сети.

Дядя Миша сыграл на трубе «Чунга-чангу» и еще несколько мелодий. Некоторые жители даже начали аплодировать ему из окон, благодаря за такой прекрасный «будильник».

- Это хороший дядя, не надо его обижать, - узнали знаменитого трубача горожане.

Сыграв еще несколько мелодий, дядя Миша помахал местных жителям рукой, сел на велосипед и отправился дальше по своим делам, оставив людей в прекрасном настроении и с зарядом позитивных эмоций на весь день.

Трубач устроил концерт жителям дома на Туристской в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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