2020-08-04T12:32:21+03:00
Общество

Новая дорога появится в Кировском районе Ленинградской области

Трасса сократит путь для жителей пяти деревень
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти начали строительство новой дорогиВ Ленобласти начали строительство новой дорогиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кировском районе Ленинградской области во вторник, 4 августа 2020 года, началась реконструкция участка дороги Войпала — Cирокасска — Горная Шальдиха у реки Рябиновка. Планируется построить почти километр новой дороги, которая выведет поток транспорта напрямую к Мурманскому шоссе, минуя существующий закрытый мост через Рябиновку.

- Реконструкция трассы также сократит путь на 16 км для жителей деревень Горная Шальдиха, Петровичи, Мучихино, Лукинское и Никольское: им больше не надо будет ехать в объезд по Мурманскому шоссе, - рассказали в администрации Ленобласти.

Все основные работы планируется завершить в этом году, а в 2021 году заняться благоустройством территории вокруг. Сейчас на объекте практически завершено переустройство инженерных сетей, техника расчищает площадку. Стоимость контракта составляет 51 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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