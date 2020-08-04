Новые фонари установили на Дворцовой улице в Санкт-Петербурге

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:11:41+03:00

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В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, во вторник, 4 августа 2020 года, завершилась реконструкция наружного освещения на Дворцовой улице. Историческую улицу, ставшую одной из первых магистралей Царского села, от Московской улицы до Египетских ворот осветили 60 новых фонарей.

- Прежние светильники на металлических опорах находились в ветхом состоянии и требовали замены. При устройстве нового освещения стиль предыдущих фонарей был сохранен, - рассказали в Смольном.

Новые светильники закрепили на 47 чугунных опорах с помощью декоративных консолей. Для сети наружного освещения использованы современные кабельные линии протяженностью 1,7 километров.

Еще год назад губернатор Александр Беглов потребовал уделить повышенное внимание городскому освещению - увеличить количество фонарей там, где их недостает, и заменить устаревшие и изношенные светильники на современные энергосберегающие.

ИСТОЧНИК KP.RU